Zo wordt uw wandelpad 2 keer per jaar onderhouden. Ontdek hoe de GR-code werkt

"De vrijwilligers brengen de markering in de twee richtingen aan, een GR moet je in beide richtingen kunnen afstappen. Een GR moet je ook zonder topogids kunnen volgen, we zorgen voor een minimaal aantal maar voldoende tekens."

"We gebruiken bij voorkeur stickers. De nette vorm zorgt voor een uniforme bewegwijzering. Is er geen gladde ondergrond, dan gebruiken we een pvc-plaatje waarop we een sticker kleven. Af en toe maken we nog gebruik van verf."

"Bewegwijzering ter plaatse heeft altijd voorrang op de kaartjes in een topogids en op de gpx-track.Aan de start van een route of op kruispunten van GR's tref je soms 'wandelbomen' aan: houten wegwijzers die de richting aangeven en afstanden vermelden."