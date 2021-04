Tom Pidcock: "Ik dacht na de herhaling dat ik gewonnen had"

"Ik zat in het wiel van Wout en ik wist dat het close zou zijn", analyseerde Tom Pidcock de laatste hectometers.

"Het was een vrij korte sprint en ik had niet genoeg tijd om Wout nog te remonteren."

"Ik dacht wel dat ik tweede was. De verzorger van Wout zei dat hij gewonnen had en hij begon ook te vieren."

"Bij het bekijken van de herhaling dacht ik dat ik gewonnen had, maar gelukkig had ik dat niet voor waar aangenomen. Als je dan tweede eindigt, is het pijnlijker."

"Ik voelde me de sterkste en de eerste plaats zou mooi geweest zijn, maar een tweede stek blijft goed. Ik ben nog altijd gelukkig", besloot de Brit, die nu nog de Waalse Pijl rijdt. Luik-Bastenaken-Luik staat niet op zijn planning.