Tibo Debaillie wordt eerste Belg ooit in Canadian Football League: "NFL halen zou allerhoogste zijn"

1 meter 90 en 127 kilo: met zijn lichaamsbouw is Tibo Debaillie alvast een indrukwekkende verschijning. En zijn prestaties blijven niet achter. De West-Vlaming werd deze week alst 20ste 'gedraft' door Edmonton in de Canadion Football League. Hij werd er uitgekozen uit meer dan 300 spelers na enkele zware fysieke testen.

Wie American Football zegt, denk uiteraard meteen aan de Amerikaanse NFL. "Dat is het allerhoogste", knikt Debaillie. "Zoals de Premier League in het voetbal. Wie weet loopt het goed in de Canadian Football League en krijg ik ooit mijn kans om in de NFL te spelen."