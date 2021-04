Philippe Gilbert stopt in 2022: "Er is meer in het leven dan enkel koers"

Philippe Gilbert heeft bij Lotto-Soudal nog een contract tot het einde van 2022. Zondag verklapte hij bij Vivacité dat het daarna afgelopen is voor hem als profrenner. "Op een gegeven moment moet je stoppen. Mijn carrière zal 20 jaar geduurd hebben en er is meer in het leven dan enkel koers", klinkt het.

"Ik heb enorm veel opofferingen gemaakt, maar nu wordt het tijd om een beetje te genieten, zoals bijvoorbeeld van mijn familie."

Gilbert kwam ook nog terug op zijn forfait voor de Ronde van Vlaanderen. "Ik had nood aan een pauze, zowel fysiek als mentaal", zegt hij. "Nu voel ik me prima. Ik heb goed kunnen trainen en ik ben blij dat ik kan terugkeren in de Waalse Pijl."