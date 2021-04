Overzicht: met welke voorsprong begint Club aan de play-offs? En hoe zien de Europe Play-offs eruit?

Moeskroen degradeert naar 1B. Het lag lange tijd op koers om de rechtstreekse degradatie af te wenden dankzij een stuntpunt in Club, maar verloor alsnog met 4-2 in Jan Breydel.

Door de zege van Waasland-Beveren bij OH Leuven was het lot van les Hurlus beslecht. Waasland-Beveren speelt nu barrageduels tegen Seraing voor een plekje in 1A volgend seizoen.