Oorlog in Europees topvoetbal: UEFA dreigt met uitsluiten clubs die deelnemen aan Super League

De sfeer was al maanden gespannen, maar nu is de bom echt ontploft. Daags voor de UEFA zijn plannen voor een hervormde Champions League vanaf 2024 zou aankondigen - 36 clubs in een systeem met 10 groepswedstrijden - zorgen 12 topclubs voor een aardschok.

Volgens meerdere gerenommeerde bronnen hebben 12 topclubs een akkoord over een gesloten Europese Super League, die zich zou afscheuren van de traditionele Champions League.

Het zou gaan om Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, AC Milan en Juventus. Op die manier willen ze meer inkomsten genereren zonder dat er een groot deel in de kassa van de UEFA verdwijnt.

.Dat het nu écht menens is, bewijst een collectief communiqué van de UEFA, Italiaanse, Spaanse en Engelse voetbalbond. Daarin schuwen ze de zware woorden niet.

“We zijn verenigd in onze poging om dit cynische project te stoppen, een project dat is opgestart zuiver uit zelfbelang van een paar clubs - net nu solidariteit in de maatschappij meer nodig is dan ooit. We zullen alle beschikbare middelen overwegen om dit te voorkomen.”

Concreet zou dat kunnen betekenen dat de clubs en hun spelers uitgesloten kunnen worden van alle nationale en internationale competities die onder de UEFA en FIFA vallen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.