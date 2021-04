Michel Wuyts: "Ik gun Wout van Aert nu even alle rust"

Michel Wuyts moest even bekomen na een razend spannende ontknoping in de Amstel Gold Race. "Voor mij is Wout van Aert zonder enige twijfel de man van het voorjaar", zegt onze commentator in onze Facebook Live.

Wout van Aert kreeg de zege zondag niet cadeau in Nederlands Limburg. Hij trok met snelle mannen Maximilian Schachmann en Thomas Pidcock naar de finish en werd de kop opgedrongen in de laatste honderden meters. "Dat gaat zo als topfavoriet. De anderen hebben er dan alle belang bij om hem in die positie te duwen. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en de klus maar klaren. Dat is ondankbaar, maar met de aanstormende achtervolgers mocht hij niet blijven lummelen."

"Door de snelheid waarmee pitbull Pidcock eraan kwam, dacht ik dat de ontknoping van de Brabantse Pijl zou herschreven worden."



Door de snelheid waarmee pitbull Pidcock eraan kwam, dacht ik dat de ontknoping van de Brabantse Pijl herschreven zou worden

Was dit de spannendste finale die je ooit zag in het wielrennen? (Max De Kok)

"Aangezien ik een dikke minuut na de finish nog een overslag had in mijn hartritme, denk ik van wel. Al moest ik terugdenken aan de Ronde van Vlaanderen van 1994, waar Gianni Bugno met 7 millimeter verschil wint. Ook al is dat meer dan 25 jaar geleden, die dingen onthoud je." "Een sprinter gaat er trouwens prat op dat hij kan winnen met het kleinste verschil."

Ben je verrast door Pidcock dit voorjaar? (Sonne Van Abeelen)

Thomas Pidcock maakte indruk deze week met een zege in de Brabantse Pijl op woensdag en een nipt verloren sprint in de Amstel zondag. Is Michel Wuyts verrast? "Na de Brabantse Pijl niet meer. Al heeft hij er toch weer een dosis lef en kunde bovenop gekapt. De Amstel is sterker bezet dan de Brabantse Pijl en toch rijdt hij er weer van weg, samen met een uitstekende Schachmann en een pientere Van Aert." "Ik had echter niet verwacht dat de Brit zoiets dit jaar al zou neerzetten. Ik schatte hem goed in voor enkele top 10-plaatsen, maar hij slaat meteen 2 stappen over. Die doet onmiddellijk mee voor winst."

Pidcock slaat 2 stappen over en doet onmiddellijk mee voor winst. Dat had ik niet verwacht

Wie is volgens jou de man van het voorjaar? (Emiel Ares)

"Voor mij is dat zonder enige twijfel Van Aert. Imponerend. Hij start overal om op het podium te komen en liefst om te winnen. Dat zie je zelden. Als ik het goed heb, is dit nu zijn 10e podium dit seizoen. En dat uit 15 koersdagen. Dat is uitmuntend." "Hij doet het ook op verschillende domeinen. Hij wint een massasprint tegen Ewan, de snelste van het moment; hij wint de tijdrit tegen de beste tijdrijders Ganna en Küng; hij wint met Gent-Wevelgem een klassieker op een Vlaams parcours en hij wint nu ook op een semi-Ardennenparcours." "Ik vind het straf dat hij nog altijd de beste is na alles wat er dit seizoen al voorafging. Hoe hij Alaphilippe op een hoopje fietst. Dat is veelbetekenend. Maar doorgaan tot Luik? Dat is te veel gevraagd. Dan wordt meteen verwacht dat hij ook daar gaat winnen, dan nog eens de Dauphiné, de Spelen en het WK in Leuven. Ik gun hem alle rust bij zijn gezin en zijn vrienden."

Ik vind het straf dat Van Aert nog altijd de beste is na alles wat er dit seizoen al voorafging

Met welke ambitie stuur je Wout naar de Tour?

"Toeslaan in de eerste week. Waarom niet de tijdrit winnen. En

aangezien hij dan al etappes zal gewonnen hebben en de gele trui neemt, moet hij gaan nadenken." "Groen? Niet doen. Ook zeker niet dag na dag kopwerk gaan leveren op de slotcols. Daar moeten ze bij Jumbo-Visma maar iemand anders voor zoeken. De focus van Wout moet dan al op de Olympische Spelen in Tokio liggen."

Moet Vansevenant een vrije rol krijgen in een grote ronde? (Jasper Ledeganck)

"Het zou me niet verbazen dat hij die al gaat krijgen. Ik hoorde

van Yves Lampaert dat hij niet stuk gaat en op dag 9 nog altijd even goed is als

op dag 1. Dan ben je een ronderenner." "Maar laat ons beginnen met de Waalse pijl. Ik zou hem niet opsolferen met een galante dienersrol van Alpahilippe. Geef hem maar een vrije rol. Ik ben ervan overtuigd dat hij erbij zal zijn aan de voet van de Muur. Laat hem maar spelen. Als een kwispelhondje naar boven. Wachten tot de S-bochtjes, meeschuiven met een kandidaat-winnaar en dan… opgelet, met zijn karakter."

Wat zegt het over sterkte Jumbo–Visma dat Roglic alle gaten heeft dichtgereden (Ben Jacobs)