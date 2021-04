Miami maakt zijn intrede op de F1-kalender vanaf 2022

Austin was voorlopig de enige Amerikaanse GP op de kalender. Maar de Formule 1 is is sinds 2017 in handen van het Amerikaanse massamediabedrijf Liberty Media. Een 2e Amerikaanse GP hing in de lucht.





De Formule 1 had oorspronkelijk al in 2019 Miami willen toevoegen aan de kalender. Door moeizame onderhandelingen met de lokale autoriteiten komt de toevoeging van Miami aan de kalender er uiteindelijk pas drie jaar later.

De GP van Miami zal plaatsvinden in Miami Gardens, in en om het Hard Rock Stadium. Oorspronkelijk werd gemikt op een race doorheen de binnenstad van Miami, met een passage aan de kust. Dat voorstel stuitte echter op bezwaar van de stad.

Op welke datum de GP van Miami volgend jaar zal plaatsvinden, is nog niet bekend.