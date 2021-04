Mark Cavendish houdt Jasper Philipsen van een 3e ritzege op een rij

Toen de laatste vluchters ingerekend waren, barstte een heel nerveuze sprintvoorbereiding los.

Philipsens ploegmakker Jay Vine, de nummer 2 in de stand, schoof in een bocht onderuit. Dat was binnen de laatste 3 kilometer, dus de verloren tijd werd hem niet aangerekend.

In de slotkilometer gingen Philipsen en Cavendisch schouder-tegen-schouder. Ze gaven wat plekjes prijs, waarna Philipsen een forse inspanning uit zijn dijen moest schudden om weer helemaal voorin te geraken.

Cavendish gleed mee in het wiel en timede perfect. Philipsen lanceerde de sprint, maar had in de slotmeters geen antwoord tegen de ultieme sprint van Cavendish.

De Brit sluit de Ronde van Turkije af met een 4e ritzege, nummer 150 in zijn carrière. Philipsen eindigde in Turkije 4 keer 2e na Cavendish, maar mocht zelf ook 2 keer juichen.



De eindzege in de Ronde van Turkije is voor de Spanjaard José Manuel Diaz.