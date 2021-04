Imponerende Kersten en Gorissen snellen naar olympisch ticket op de marathon

Kersten is snelste Belgische marathondebutant ooit

Marathonlopers Bashir Abdi en Koen Naert krijgen er een landgenoot bij op de Olympische Spelen: Dieter Kersten.

De 24-jarige Kersten proefde vandaag voor het eerst van de marathon, in Enschede (Nederland). Halfweg passeerde hij in 1u04'48". Dat leek een geweldig gewaagde gok, maar Kersten kon goed standhouden in de tweede wedstrijdhelft.



Kersten bereikte de finish na 2u10'22", de olympische limiet was 2u11'30". Met die scherpe chrono is Kersten ook de best Belgische marathondebutant ooit. Voor vandaag was dat Bashir Abdi met 2u10'46".



De overwinning in Enschede was voor wereldrecordhouder Eliud Kipchoge in 2u04'30".