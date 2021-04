De sterren voor de Amstel Gold Race: twee ploegmaats op de eerste rij

***

Jumbo-Visma speelt een thuismatch, maar de Amstel Gold Race winnen is de voorbije 20 jaar niet gelukt. De laatste triomf van de Nederlandse ploeg en haar voorgangers dateert van 2001 met Erik Dekker. Op 18 april 2021 moet daar verandering in komen. Jumbo-Visma herbergt dan ook de twee topfavorieten.

De derde musketier met twee sterren achter zijn naam is Julian Alaphilippe . Van de heuvelklassiekers is deze Amstel Gold Race misschien het minst op zijn lijf geschreven, maar na de dramatische ontknoping van 2019 - Alaphilippe en gezel Fuglsang werden in de laatste hectometers nog overvleugeld door Van der Poel - is hij wellicht tuk op revanche.

In een eventuele sprint zullen veel ogen ook gericht zijn op Michael Matthews . De Australiër werd in de Brabantse Pijl genekt door een valpartij, maar de Amstel Gold Race moet echt wel spek voor zijn bek zijn. "Bling" leerde jaren geleden in Nederlands Limburg zijn partner kennen: dat moet vandaag toch vleugels geven?

Volgende week zondag wordt hij 41 jaar, maar Alejandro Valverde kan zichzelf nu al op een vervroegd verjaardagscadeau trakteren. De Spanjaard mag je nooit afschrijven, zeker gezien zijn resultaten van de voorbije weken: winst in de GP Indurain, 4e in Catalonië en 7e in het Baskenland.

UAE Emirates brengt ook een aantrekkelijk duo in stelling: Matteo Trentin is een van de "alleseters" die na het Vlaamse werk zijn voorjaar nog wat verlengd heeft. Met zijn 3e plaats in Overijse bewees hij woensdag dat er nog brandstof in de tank zit.

Is de diesel in ploegmakker Marc Hirschi stilaan opgewarmd? De Zwitser is geboren voor dit werk, maar komt na zijn spraakmakende transfer maar niet boven water. Staat hij vandaag helemaal op?

De laatste sterrenmannen vinden we in Duitsland en in ons land. Maximilian Schachmann werd in de VDP-editie 5e en geeft zich al schuddebollend nooit gewonnen. En Greg Van Avermaet ontgoochelt zelden of nooit. Zit er na zijn 3e plaats in de Ronde van Vlaanderen nog een uitschieter in?