Bart Aernouts triomfeert in halve Ironman van Florida

Onze landgenoot, die vorige week al 6e was in de halve Ironman van Texas, werkte de 1,9km zwemmen, 90km fietsen en 21,1km lopen af in 3u47'42". Aan de aankomst in Haines City had hij 38 seconden over op de Amerikaan Matthew Hanson en 1'22 op de Duitser Andreas Dreitz.

Zoals wel vaker kwam Aernouts niet als een van de eersten het water uit, maar de ervaren Belg knokte zich tijdens het fietsonderdeel naar de 3e plaats. Hij begon aan het looponderdeel met 3 minuten achterstand op Dreitz en de Deen Magnus Ditlev.

Tijdens de afsluitende halve marathon had hij op 4 kilometer van de meet zijn concurrenten te pakken. In het slot ging hij erop en erover en bouwde hij een veilige voorsprong uit. Voor Aernouts is het zijn 12e zege in een halve Ironman.

Aernouts heeft op zijn palmares drie volledige Ironmans staan. Ook werd hij wereldkampioen in de duatlon in 2010 en werd hij in 2018 in Hawaï vicewereldkampioen op de Ironman.