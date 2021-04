Alonso scoort eerste punt sinds comeback na tijdstraf Räikkönen

Fernando Alonso reed zondag als 12e over de finish in Imola, maar toch houdt de Spanjaard een punt over aan de race. Alonso profiteerde al van een tijdstraf voor Sergio Perez om een plaats op te schuiven en door een straf voor Kimi Räikkönen schuift hij nog een bank vooruit.

Enkele uren na de tumultueuze race besloot de wedstrijdleiding echter om de als 9e geëindigde Räikkönen een tijdstraf van 30 seconden te geven. De Fin kreeg die straf, omdat hij de reglementen niet volgde na zijn spin net voor de herstart van de race.

Zo schoof Alonso op naar plaats 10 in de uitslag. . De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 (2005 en 2006) haalde zo zijn eerste punt binnen. Bij de openingsrace drie weken geleden in Bahrein viel Alonso uit.

De wedstrijdleiding had het nog druk na de GP, want ook Lance Stroll kreeg nog een tijdstraf. Door de 5 seconden extra moet de Canadees van Aston Martin zijn zevende plaats afstaan aan Pierre Gasly van AlphaTauri.