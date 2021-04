Ajax staakt contractonderhandelingen Onana: "Jammer dat we er niet zijn uitgeraakt"

André Onana zal zijn contract bij Ajax niet verlengen. De Kameroener heeft nog een contract tot eind volgend jaar, maar neemt daarna afscheid van de Amsterdamse club. Dat maakte sportief directeur Marc Overmars zonet bekend bij ESPN.

"We komen er niet uit", zegt Overmars. "We zijn gestopt met de onderhandelingen. Het zou kunnen dat hij volgend jaar transfervrij de deur uitstapt. Dat weet ik niet. Misschien probeert hij in juli een transfer te maken. Hij heeft het recht om het jaar uit te zitten. Maar het is jammer dat we er niet uit zijn geraakt."

Onana kwam in de zomer van 2015 over van het belofte-elftal van FC Barcelona. De doelman werkte zich de laatste jaren op tot een betrouwbaar sluitstuk in de Johan Cruijff ArenaA. Hij maakte ook deel uit van het team dat de halve finales van de Champions League bereikte in 2019.

De 25-jarige doelman staat al enkele maanden aan de kant wegens een dopingschorsing. De UEFA schorste Onana voor 12 maanden wegens een positieve dopingtest buiten competitie.