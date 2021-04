Virton hoeft licentie met "addertje onder het gras" niet en stapt naar BAS

Het licentiedossier van Virton leidde vorig jaar tot een bikkelharde juridische strijd. Zowel de Licentiecommissie als het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) weigerde een proflicentie toe te kennen, omdat Virton er niet in slaagde de continuïteit aan te tonen.

Virton legde zich niet zomaar bij die uitspraak neer en kreeg uiteindelijk in november vorig jaar gelijk van het Mededingingscollege. Een deelname aan het lopende seizoen was uitgesloten, maar de licentie voor volgend seizoen is nu wel binnen.

Maar van een hoera-stemming is geen sprake in Luxemburg. Om zijn licentie te krijgen moet Virton, net als 16 clubs uit 1A, instemmen dat de licentiecommissie tijdens het seizoen voor "financiële waakhond" zal spelen.



Een maandelijkse controle ziet de club evenwel niet zitten. "We hebben de rechtszaak om onze licentie gewonnen en nu gaan ze ons nog meer controleren", klinkt het. Virton stapt dan ook naar het BAS om die regel te laten schrappen.

De strijdbijl tussen Virton en de KBVB is dus nog niet begraven. De club eist ook nog steeds een schadevergoeding van 15 miljoen euro van de voetbalbond, omdat het vorig jaar niet in 1B mocht uitkomen.