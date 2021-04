VIDEO: Zo ziet parcours Amstel Gold Race eruit: "Vergelijkbaar met WK"

Verken het parcours van de Amstel Gold Race

Organisator Van Vliet: "Belgen mogen trots zijn"

Door de strenge coronamaatregelen in Nederland wordt de Amstel Gold Race morgen gereden op een afgesloten circuit in en rond Valkenburg.



In totaal staan 13 rondes (van 17 km) op het menu. In de eerste 12 rondes moeten de renners telkens 3 hellingen temmen: de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg. In de slotronde valt de Cauberg weg.

Zo telt de Amstel Gold Race 38 hellingen, goed voor meer dan 2.700 hoogtemeters.

Maar waarom kan de Amstel Gold Race niet zoals de Vlaamse klassiekers georganiseerd worden op het oorspronkelijke parcours?

"In België mogen de mensen trots zijn op zichzelf. De koers is daar een hoogmis, maar tijdens de voorbije klassiekers stonden amper mensen langs het parcours", zegt Leo Van Vliet, organisator van de Amstel Gold Race.

"Tijdens de Amstel Gold Race zouden we dat ook kunnen, maar dan krijgen we geen vergunning. We moeten niet kiezen voor iets dat weer niet zou doorgaan (vorig jaar werd de Amstel Gold Race afgelast)."