Qatar wil extra vaccins om alle WK-toeschouwers te vaccineren

Qatar onderhandelt momenteel met vaccinproducenten om een extra aantal coronavaccins binnen te halen voor de start van het WK voetbal in 2022 (21 november-18 december). Die vaccins wil Qatar toedienen aan de WK-bezoekers.

De Golfstaat wil er op die manier zeker van zijn dat alle fans die het WK bezoeken gevaccineerd zijn.



In Qatar is er momenteel een heropleving van het aantal coronagevallen en dat ondanks de gestage vooruitgang in het vaccinatieproces. De autoriteiten riepen daarom recent een nieuwe nationale lockdown uit.





Tot dusver werden in Qatar 194.930 officiële besmettingen geregistreerd met COVID-19, op een totaal bevolkingsaantal van 2,75 miljoen. Ongeveer 1,2 miljoen vaccins werden op dit moment toegediend.

Sinds het begin van de epidemie werden 367 coronadoden geteld in Qatar. Een vijfde van de overlijdens kwam door de Britse variant van het virus.