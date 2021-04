Primoz Roglic: "Door mij hoeft Wout niet met elke aanval mee te springen"

De tactische bespreking moest nog komen bij Jumbo-Visma, maar op de persconferentie lichtte Primoz Roglic toch al een tipje van de sluier. De Sloveen wil in de Amstel Gold Race een goeie tandem vormen met Wout van Aert.

"Ik zou niet zeggen dat deze koers me op het lijf geschreven is, maar we zijn hier met een heel sterke ploeg." Naast Roglic en Van Aert toonde Jonas Vingegaard met zijn tweede plaats in de Ronde van het Baskenland dat hij ook in vorm is.



"Wout is veel sneller dan Jonas of ik, dus ik denk dat hij zich best spaart voor de finale en daarvoor is het aan ons. Door mijn aanwezigheid hoeft Wout niet mee te springen met elke gevaarlijke aanval en kan hij zichzelf sparen voor de eindsprint."