Marc Hirschi valt uit de lucht: "Wist niet dat Mathieu van der Poel niet meedoet"

"Sprinten om de zege"

"We hebben nog geen tactische bespreking gehad, maar het wordt zaak om goed te overleggen tijdens de wedstrijd. De koers zal ook wel uitwijzen hoe we het moeten aanpakken morgen."

Dat Van der Poel er morgen niet bij is in Nederlands-Limburg, werd hem meteen verteld. "Ahzo, dat wist ik niet", zei het goudhaantje daarop, die morgen het kopmanschap bij UAE deelt met de Italiaan Matteo Trentin.

Net als veel andere renners weet ook Marc Hirschi niet goed wat te verwachten van het parcours van de Amstel Gold Race. "Het is nieuw voor iedereen", zei hij op de digitale persbabbel. "Het parcours lijkt erg op de races in Canada (GP Québec en GP Montréal,red.), vind ik."

"Probleem met mijn heup"

Is Hirschi, vorig jaar winnaar van de Waalse Pijl, goed genoeg om zelf te winnen? Hij liet dit seizoen nog geen spraakmakende resultaten noteren..."Ik voel me goed. Mijn conditie is ook goed, maar ik weet niet of ze goed genoeg is om te winnen."

"Eerlijk gezegd weet ik niet zo heel goed waar ik sta. Ik voel me goed, maar of dat goed genoeg is om te winnen, weet ik niet. Misschien ben ik te voorzichtig, we zullen zondag zien in de Amstel."

Hirschi verliet in het tussenseizoen Team DSM verrassend voor een avontuur bij UAE. Hij schoot pas laat in actie dit seizoen, meer bepaald in de Ronde van Catalonië. "Dat kwam vooral door een probleem met mijn heup, maar dat probleem is niet nieuw."

"Omdat ik op een nieuwe fiets rijd bij mijn nieuwe team, had ik ook wat aanpassingsproblemen op die fiets. Dat vroeg tijd. Daarna sukkelde ik met mijn wijsheidstanden. Ik was niet klaar voor de UAE Tour (waar hij voorzien was, red.) en daarom kwam ik wat later in actie. Ik hoop dat ik nu vertrokken ben."