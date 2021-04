Jasper Philipsen is Cavendish en Greipel opnieuw te snel af in Turkije

Op papier was dit de op een na zwaarste etappe in Turkije. Maar de beklimmingen lagen in de eerste koershelft, waardoor Mark Cavendish en andere gelosten op tijd weer kwamen aanpikken in het peloton.

Jasper Philipsen loodste ploegmaat Jay Vine bij de tussensprint naar 3 bonificatieseconden. Daardoor nadert de Australiër nu tot op 1 seconde van leider José Manuel Diaz.

In de glooiende finale probeerde Shane Archbold (Deceuninck-Quick Step) het peloton nog een hak te zetten. Maar zijn vluchtpoging strandde in de slotkilometers.

Alpecin-Fenix voerde het ploegenspel met verve uit in de eindsprint. Taminiaux kroop in de rol van lead-out en zette Philipsen in polepositie af. Niemand kwam nog in de buurt van onze landgenoot. Greipel strandde op de 2e plaats, Cavendish eindigde 3e.

Morgen staat de slotrit op het programma, een pittige tocht met een klim van 2e categorie op 20 kilometer van de finish.