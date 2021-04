Dit is het nieuwe shirt van Wout van Aert en co voor de Tour de France

Jumbo-Visma zullen we in de Tour niet langer herkennen aan de gele kleur. De UCI vroeg de Nederlandse ploeg om met een ander tenue te rijden, omdat het gele shirt te veel lijkt op de gele trui van de leider in de Tour.

De ploeg liet 3 nieuwe shirts ontwerpen waarop de fans de voorbije 10 dagen konden stemmen. "The Rapid Rebel", een grijs-geel shirt, kwam als winnaar uit de bus.

Het tenue is nog niet af. Op het shirt is namelijk plek gereserveerd voor de namen van de fans die het shirt aanschaffen tussen 9 en 28 april.

"Vanaf dat moment wordt de fan daadwerkelijk onderdeel van de Tour de France-ploeg en volgt er een unieke ervaring die de wielerliefhebber dichter bij de Tour brengt dan ooit tevoren", meldt Jumbo-Visma.



De Tour de France gaat over exact 10 weken van start in Brest. De Tour-selectie van Jumbo-Visma bestaat uit Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Tony Martin, Primoz Roglic, Mike Teunissen en Wout van Aert.