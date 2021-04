Bokser Francesco Patera klopt Italiaan Henchiri bij zijn comeback

De drie Italiaanse juryleden wezen unaniem Francesco Patera aan als winnaar. Het is ondertussen de 24e overwinning in zijn carrière. Acht van zijn overwinningskampen haalden de laatste bel niet.



Patera kwam voor het eerst weer in actie na zijn overwinning in de Europese titelkamp in oktober 2019 tegen de Italiaan Domenico Valentino.

Zijn tegenstander deze keer, Nicola Henchiri, was ook enkel op papier een lichtgewicht. Het was zijn eerste nederlaag sinds maart 2017. Patera laat dus nog maar eens zien dat hij aanstalte maakt voor een gevecht om de wereldtitel.