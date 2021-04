Wereldkampioen Coleman krijgt strafvermindering, maar mist wel Spelen

Christian Coleman kreeg vorig jaar een schorsing van 2 jaar opgelegd van de Athletics Integrity Unit (AIU), omdat hij drie dopingcontroles had gemist. De Amerikaan ging meteen in beroep bij het TAS.

Het TAS herleidt de straf van de wereldkampioen tot 18 maanden: hij komt dus niet pas op 13 mei 2022 weer in actie, maar wel al op 14 november 2021.

Coleman ziet de Olympische Spelen (23 juli-8 augustus 2021) zo nog steeds aan zijn neus voorbijgaan, maar zal wel zijn wereldtitels indoor en outdoor kunnen verdedigen volgend jaar.

De Amerikaan domineert het sprintnummer sinds het afscheid van Usain Bolt in 2017. In 2019 veroverde hij de wereldtitel in Doha met een straffe tijd van 9"76.