Waalse Pijl houdt toeschouwers weg van Muur van Hoei

De organisatie van de Waalse Pijl grijpt in om te voldoen aan de strenge veiligheidsprotocollen van de Internationale Wielerunie (UCI). In samenspraak met de stad Hoei zijn de start- en aankomstzone verboden zones voor publiek.

De Muur van Hoei, die sinds 1983 de vaste scherprechter is in het slot van de Waalse Pijl, wordt afgesloten van 7 uur tot 17 uur. Ook bewoners mogen alleen toekijken vanaf hun terras of tuin, niet vanop de stoep.

Op de rest van het parcours is wel publiek welkom, op voorwaarde dat de coronamaatregelen worden opgevolgd: maximaal met 4 samen, anderhalve meter afstand bewaren en een mondmasker dragen.