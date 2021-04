Villarreal wil Europese trofee: "Schattig verhaal, maar mecenas speelt grote rol"

Villarreal is de enige Spaanse ploeg in de halve finales van de Europa League. Met Unai Emery heeft het iemand in huis die weet hoe je de titel moet bemachtigen, want de trainer won de Europa League al 3 keer. Komt nummer 4 eraan? Michael Van Vaerenbergh schat de kansen van Villarreal in.

Villarreal treft Arsenal in de halve finales van de Europa League. Wacht er een moeilijke opdracht voor Unai Emery tegen zijn ex-club? "Het zal niet gemakkelijk zijn, want Arsenal heeft zeker meer talent", zegt Van Vaerenbergh. "Villarreal is een team dat in staat moet zijn om de Europa League te winnen. Ze hebben wel wat Europese ervaring, maar vaak loopt het mis als ze dicht bij de finale komen. Op een goede dag is Villarreal zeker niet kansloos tegen Arsenal." "Emery zal zijn gram willen halen tegen Arsenal. Hij is daar mislukt als trainer na zijn matige passage bij PSG. Er werd veel lacherig over hem gedaan door zijn persconferenties in gebrekkig Engels en Frans. Emery wil zichzelf weer op de kaart zetten als toptrainer en revanche nemen met een 4e titel."



"De kracht van Villarreal zit in het collectief. Ze hebben een paar uitblinkers, maar Unai Emery slaagt er altijd in om de ploeg op te vullen met mindere goden. Jongens die technisch misschien wat minder zijn, maar een enorme strijdlust tonen." "Een speler zoals Raul Albiol geeft op zijn oude dag nog alles voor zijn team. De ploeg toont veel goesting om te voetballen. Emery is een tactisch sterke coach, maar iedereen moet zijn truitje nat maken voor de ploeg."



Trainer Unai Emery is op zoek naar eerherstel.

Uitblinkers zijn kloppend hart van de ploeg

Emery kan rekenen op uitblinkers die het verschil maken voor Villarreal. "Een uitgesproken voorbeeld daarvan is Gerard Moreno. Een spits die je niet in een keurslijf kunt gieten. Moreno is geen echte nummer 9, maar een hybride type zoals Messi." "Gerard Moreno wordt vaak gekoppeld aan Alcacer of Bacca. Hij heeft nood aan iemand naast hem zodat hij de zijkanten kan opzoeken. De Spanjaard heeft een geweldige linkervoet, een goed afstandsschot en leest het spelletje uitstekend." Moreno is in de vorm van zijn leven. Hij maakte al 19 doelpunten in de Spaanse competitie, 6 goals in de Europa League en 5 goals in 10 duels voor de nationale ploeg. "De 29-jarige spits flirt elk seizoen met de grens van 20 doelpunten in de Primera Division. Vorig seizoen won hij de trofee voor meest productieve Spanjaard. Ook in de Europa League is niemand zo productief als hij in de knock-outfase. Als hij fit is, staat hij in de baisiself van Spanje op het EK."

"Villarreal heeft met Pau Torres een toptalent achteraan waar heel wat topclubs op azen. Hij is een volwaardig jeugdproduct, geboren en getogen in het kleine stadje Villarreal, waar ongeveer 15.000 mensen wonen." "Torres is ook de eerste keuze van Luis Enrique om aan Sergio Ramos te koppelen in de defensie van de Spaanse nationale ploeg. De ploeg heeft een goede centrale as, met in het middenveld ook Parejo en Trigueros." "Parejo zou niet misstaan bij Real Madrid, waar hij nog speelde. Hij komt van Valencia, de grote rivaal van Villarreal. Daar was hij kapitein, maar kreeg hij het aan de stok met de Singaporese eigenaar en moest hij vertrekken."

Gerard Moreno.

Sprookjesachtig sportief succes

"Villarreal is een team met een mooi sproojesachtig verhaal, omdat het zo'n kleine stad is die sinds 1998 in eerste klasse voetbalt. Dat is allemaal schattig, maar eigenlijk speelt een grote mecenas hier ook een grote rol in." "De club heeft de langst dienende voorzitter in de Spaanse competitie, Fernando Roig. Dat is een miljardair, de Marc Coucke van Spanje, met een gigantisch persoonlijk vermogen om grote namen naar een kleine club te halen." "Roig stak al heel wat centen in de club en liet ook het stadion vernieuwen, dat nu La Cerámica heet. Villarreal heeft een straf sportief project. Zeker als je weet dat Valencia op een 20-tal kilometer ligt, een rijkere geschiedenis en dus een grotere aantrekkingskracht heeft."