Verstappen: "Als 2e slecht resultaat is, kijk ik uit naar volgende 22 races"

De voorspellingen van de F1-waarnemers werden in Bahrein bevestigd: de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton wordt razend spannend. Verstappen blonk uit in de voorbereiding en pakte de pole, maar werd strategisch gepakt in de seizoensopener.

"Uiteraard was ik wat teleurgesteld, maar ik heb ondertussen wel geleerd dat er niets verloren is na de eerste race. Het heeft geen zin om met zaken te beginnen gooien."

"Als een 2e plek een slecht resultaat is, dan kijk ik uit naar de volgende 22 races. We waren competitief en pakten veel punten. Het was misschien geen overwinning, maar een 2e plek is niet het einde van de wereld. Nu hebben we 22 races om beter te doen."