Turncoaches Heuls en Kieffer bekennen schuld in video: "We willen de wonden helen"

Ilse Arys, algemeen manager van Gymfed, had een videoboodschap meebracht naar de persconferentie rond het eindrapport over het wangedrag in het turnen. Daarin reageerden Heuls en Kieffer op de conclusies van de onderzoekscommissie.

"We hebben het volste vertrouwen in het rapport van de onderzoekscommissie", openden ze. "We erkennen dat onze trainingsaanpak in het verleden soms hard en te prestatiegericht was."

"We erkennen ook dat die aanpak als psychisch grensoverschrijdend gedrag ervaren werd en dat het gymnastes gekwetst heeft. Dat was nooit onze bedoeling. We excuseren ons bij alle gymnastes die geleden hebben onder onze aanpak."

"We willen actief meewerken aan het helen van de wonden en leren uit deze ervaringen. We engageren ons om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van onderzoekscommissie. We zullen constructief en loyaal meewerken aan de broodnodige cultuurverandering binnen onze sport", besloten ze.