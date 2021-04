Tectum Achel versterkt zich met Fins international: "Huiswerk is bijna af nu"

Tectum Achel werd vorig seizoen zesde in de reguliere competitie van EuroMillions Volley League. De daaropvolgende Challenge Final 4 werd wel gewonnen waardoor de Limburgers komend seizoen actief zijn in Europa.

In hun zoektocht naar versterkingen voor de Europese campagne is Achel nu uitgekomen bij de 26-jarige Fin Peetu Mäkinen. De receptie-hoekspeler komt over van Ibiza en speelde onder andere nog in Finland, Tsjechië en Polen.

Mäkinen werd afgelopen seizoen in de Spaanse Superliga verkozen tot beste receptie-hoekspeler. Achel-voorzitter Joos Gysen is meer dan tevreden met de transfer van de Fin.

“Het heeft wel wat energie gekost, maar T1 Jan Meertens en ik zijn behoorlijk in de wolken met de tot dusver gerealiseerde transfers. Ons huiswerk voor volgend seizoen is nu bijna klaar en we kijken met ambitie de start van de competitie tegemoet”, staat er op de clubwebsite.