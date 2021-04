Rol van ex-algemeen manager Gymfed was "nefast": "Ik begrijp de verwijten"

Het rapport van de onderzoekscommissie rond misbruik in het turnen was hard voor de turnfederatie. De rol van Lode Grossen, voormalig algemeen manager van Gymfed, werd daarbij "nefast" genoemd. "We beseften toen dat er fouten zijn gemaakt", zegt Grossen.

Een van de figuren die van de onderzoekscommissie een stevige veeg uit de pan kreeg, is Lode Grossen. De rol van de voormalige algemeen manager van Gymfed werd "nefast" genoemd, in het behandelen van de klachten rond grensoverschrijdend gedrag. "Ik ben altijd duidelijk geweest in de communicatie: we beseften dat er fouten zijn gemaakt en we waren ons ervan bewust dat eraan gewerkt moest worden. Dat hebben we ook proberen te doen", reageert hij. "Wat we anders hadden kunnen doen? Ik heb hard en vraaggestuurd gewerkt om de werking te optimaliseren, maar dat had sneller en kordater moeten gebeuren."

Over dubbele pet: "Dat kon eigenlijk niet"

Een van de verwijten was ook de dubbele pet die Grossen droeg tijdens zijn bewind als algemeen manager. Hij was namelijk ook voorzitter van de ingerichte ethische commissie. "Dat kon eigenlijk niet", beseft ook Grossen.

"Maar de ethische commissie was er vooral om geschillen op clubniveau bij te leggen. Alles wat te maken had met serieuze grensoverschrijdende zaken, kwam daar niet echt terecht. Maar we waren nog aan het sleutelen aan die ethische commissie."

"Anonieme klachten werden niet behandeld"