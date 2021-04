Red Flames zakken een plaatsje op de wereldranglijst en zijn nu 18e

De Red Flames speelden onlangs 4 vriendschappelijke wedstrijden. Daarvan konden de Belgen slechts een winnen: 1-0 winst tegen Ierland. De Flames staan daardoor een trapje lager op de wereldranglijst.

In december klom de Belgische nationale ploeg nog naar stek 17 in de ranglijst, na een succesvolle kwalificatiecampagne voor het EK. Dat was meteen hun hoogst behaalde plek tot nu toe.