Ploegleider Wuyts! Hoe kunnen de Belgen de Amstel winnen?

"Razend interessante vlakke tussenstukken"

"En er is nog een verschil. De tussenstukken zijn nu vlak. Maar die tussenstukken zijn wel razend interessant. Waar kwam Van der Poel in 2019 terug? Op een vlak stuk!"

"Zowel het profiel als de lengte sluit aan bij de Brabantse Pijl, maar het wezelijk verschil is het deelnemersveld",zegt Michel Wuyts. "Dat is twee keer sterker gekruid dan afgelopen woensdag."

Vier keer Philippe Gilbert en een keer Johan Museeuw. Dat is de Belgische balans de afgelopen 30 jaar aan winnaars in de Amstel Gold Race. Het parcours voor de 55e editie is door de coronamaatregelen helemaal hertekend en speelt dus zondag een belangrijke rol. Zo is de wedstrijd 40km korter dan anders.

Wout van Aert: "Mee zijn op de 12e keer Cauberg of hij hangt"

Het is al een heel voorjaar zo en zondag wordt geen uitzondering: de Belgische hoop rust het zwaarst op de schouders van Wout van Aert. Van Aert kan rekenen op zijn sterk eindschot. Of is het vertrouwen in zijn sprint aangetast na de Brabantse Pijl?

"Dat mag niet het geval zijn. Zijn sprint is een natuurlijk wapen. Hij is misschien over zijn allerbeste piek, maar aan zijn sprint moet hij niet twijfelen. Essentieel wordt dat hij over de Cauberg in de 12e ronde geraakt. Daar moet hij mee zijn, of hij hangt. Dat meesterschap heeft hij. Hij faalt dit seizoen nooit op dat soort punten. Kijk niet alleen naar zijn zeges, maar ook naar al zijn ereplaatsen."

"Veel zal afhangen van de intenties van Roglic, want het is voor het eerst dat Van Aert in de finale met zekerheid ploegmaats naast zich zal hebben. Roglic is normaal de aanvaller en hij de sprinter. Als ploegleider zou ik Van Aert opdragen iets meer na te denken. Hem het besef inpeperen dat hij de anderen meer inspanningen moet laten doen, maar dat is tegen zijn natuur. Al zou het me verbazen dat hij geen lessen heeft getrokken uit de Brabantse Pijl."

"Jumbo-Visma speelt een thuismatch en zal de koers proberen te controleren. Ik verwacht dat ze steun zullen krijgen van Ineos en dat ze die in dank zullen aanvaarden."