Perbet verdedigt volgend seizoen kleuren van FC Luik: "Teken bij grote club"

De Fransman heeft al heel wat clubs op zijn CV staan. Bij Luik tekent hij voor zijn negende Belgische club na eerdere passages bij Charleroi, Tubeke, Lokeren, Bergen, Gent, Kortrijk, Club Brugge en OHL.



Ook in het buitenland was Perbet lang actief. In Frankrijk speelde hij voor Clermont, Moulin, Strasbourg en Angers, in Spanje voor Villarreal en in Turkije voor Basaksehir, de regerende landskampioen en werkgever van Nacer Chadli en Boli Bolingoli.