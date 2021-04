Mandzukic weigert salaris door blessure, Milan schenkt geld aan goed doel

De 34-jarige Mario Mandzukic heeft tot nu toe nog maar 5 keer gespeeld voor de Rossoneri. Hij stond één keer in de basis tegen Rode Ster Belgrado, in de Europa League. Dat was ook zijn laatste wedstrijd, hij blesseerde zich toen aan zijn linkerdijbeen.

Afgelopen weekend stond hij op het wedstrijdblad tegen Parma (3-1) en hij zou zondag tegen Genoa kunnen starten in de plaats van de geschorste Zlatan Ibrahimovic.

Mandzukic tekende in januari voor zes maanden met een optie voor nog een seizoen. Zijn salaris voor die zes maanden zou volgens de Italiaanse pers 1,8 miljoen euro zijn.

AC Milan liet weten dat het loon van Mandzukic naar een stichting van de club gaat om "projecten voor jongeren in sociaaleconomische problemen" te steunen. "Dit uitzonderlijke gebaar toont de ethiek en het professionalisme van Mario Mandzukic", zegt voorzitter Paolo Scaroni.