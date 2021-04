LBL is laatste koersdag van Primoz Roglic voor de Tour: "Wedstrijdritme is achterhaald"

Remco Evenepoel, Egan Bernal, Mikel Landa en nu ook Primoz Roglic kiezen ervoor om maanden voor hun grote ronde geen wedstrijd meer te rijden. In plaats daarvan opteren ze voor een uitgebreide hoogtestage. "Nog niet zo lang geleden bestond het idee dat je zonder wedstrijd niet kan winnen, maar dat is achterhaald", legt sportcoach Paul Van Den Bosch van Energy Lab uit.

"Het is geen nieuwe trend"

Primoz Roglic is zondag een van de topfavorieten in Luik-Bastenaken-Luik. De 31-jarige Sloveen last daarna een rustpauze in en zal tijdens meerdere hoogtestages toewerken naar zijn grote doel: de Ronde van Frankrijk. De Tour begint dit jaar al op 26 juni en als de strakke planning van Jumbo-Visma gehandhaafd wordt, dan zal Roglic na zondag 25 april geen rugnummer meer opspelden tot die zaterdag in Brest.



Eerst en vooral merkt sportcoach Paul Van Den Bosch op dat de keuze om competitiewedstrijden links te laten liggen, ter voorbereiding van een grote ronde, geen nieuwe trend is. Integendeel: "We zien al langer dat renners die willen pieken naar een grote ronde opteren om minder wedstrijden tijdens het seizoen te rijden."

Renners die zich toespitsen op een gerichte training presteren vaak beter Paul Van Den Bosch, Energy Lab

"Je ziet nu zelfs dat renners die zich toespitsen op een gerichte trainingsstage beter presteren dan renners die van de ene naar de andere wedstrijd hoppen." "Wat Roglic en Pogacar wel doen en wat Froome of Wiggens niet deden, is meer en meer meedoen aan eendagswedstrijden. Toch zien we dat ze in mei en juni ook meer van het wedstrijdblad wegblijven."

Weetje? Paul Van Den Bosch wees naar Francesco Moser als één van de eersten die de “competitieritme”-mythe doorprikten. In 1984 won hij Milaan-Sanremo met maar 1 wedstrijd op de teller. Toen dacht iedereen dat je Milaan-Sanremo enkel kon winnen als je Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico gereden had. Moser bewees het tegendeel. In januari 1984 brak hij het werelduurrecord door een zeer gerichte training. Twee maanden later won hij Milaan-Sanremo. Tussen zijn twee triomfen reed hij maar 1 wedstrijd (Milaan-Turijn).

Paul Van Den Bosch met Tim Wellens in zijn Energy Lab.

Waarom kiezen de renners dan voor een hoogtestage?

Vroeger heerste er inderdaad het dogma “zonder wedstrijdritme lukt het niet" in de wielerwereld. "Maar dat was toen de wetenschap in het wielrennen in zijn kinderschoenen stond", vertelt Van Den Bosch. "Gericht trainen", is de sleutel tot succes volgens hem. "Vandaag wordt er veel meer gekeken naar data om specifieke trainingsplannen in elkaar te steken. Door die uitgekiende plannen wordt competitie veel minder een must." "Zo kan je enerzijds perfect een wedstrijd simuleren in een gecontroleerde trainingsomgeving en anderzijds kan je ervoor zorgen dat de renners voldoende fysieke en mentale frisheid kunnen opbouwen. "

Lees voort over de verschillende beweegredenen van de renners: "Een training biedt controle, een wedstrijd niet"

"Je kan een wedstrijd toch simuleren op training" "Op een stage kan je conditie én frisheid opbouwen"

"Mentale frisheid wordt (te) vaak over het hoofd gezien"

1. "Een training biedt controle, een wedstrijd niet"

"Op training heeft men alles veel meer onder controle", vertelt Van Den Bosch. "Als je wedstrijden rijdt, heb je verschillende factoren totaal niet in de hand." "De wedstrijdsituatie bijvoorbeeld: bij een gesloten wedstrijd zien we dat de waarden van de renners dikwijls onder die van een training liggen. In die situatie haal je dus een lager rendement in een wedstrijd dan op een training." "De intensiteit van je inspanning wordt dan eigenlijk bepaald door je tegenstrevers. Op training kan je specifieker gaan werken zodat je als renner veel gerichter klaargestoomd wordt voor je grote ronde."

Je kan niet zomaar een snipperdag nemen tijdens een rittenkoers, tijdens een hoogtestage wel Paul Van Den Bosch, Energy Lab

"Naast je trainingsintensiteit heb je ook meer controle over de recuperatie van de renner zodat je op lange termijn meer rendement kan halen uit elke inspanning. Tijdens een rittenkoers kan je niet zomaar een snipperdag nemen." "Er kan weleens een vlakke rit op het programma staan, maar als je tegenstanders er een waaiergevecht van maken, loop je je rust mis. Op training kan je dat wel perfect inplannen."

"Een trainingsstage geeft je ook meer flexibiliteit. Koude en regen zijn bijvoorbeeld absoluut niet bevordelijk voor je conditie. Op training kan je je beter beschermen of kan je schuiven met je trainingen, zodat je niet in de pletsende regen moet trainen", besluit Van Den Bosch.

2. "Je kan een wedstrijd simuleren op training"

"Meten is weten" is ook in het wielrennen de nieuwe norm. "Vandaag wordt elke pedaaltrap gemeten en op training is je vermogensmeter je nieuwe beste vriend", vertelt Van Den Bosch. "Met je vermogensmeter kan je data verzamelen die je kan gebruiken om gerichter te trainen én wedstrijdsituaties nagenoeg perfect te simuleren." "Vandaag hebben de renners door al die metingen een mooi beeld van welke wattages ze op elk terrein moeten trappen om beter te doen dan hun tegenstander, want ook die data zijn nu ter beschikking."

Je vermogensmeter vervangt je tegenstanders in een wedstrijd Paul Van Den Bosch, Energy Lab

"De renner kan dus een trainingsblok inplannen waar hij/zij, bijvoorbeeld, bergop de wattage moet trappen die nodig is om een echte wedstrijd te winnen. Zo kan je op bepaalde trainingsdagen perfect (delen van) een wedstrijd simuleren." "De renner weet dus hoeveel watt hij/zij moet trappen in een sprint, op de Muur van Hoei of op een lange col om te triomferen. Je vermogensmeter op training vervangt zo je tegenstanders in een wedstrijd."

3. "Op een stage kan je conditie én frisheid opbouwen"

Veel renners kiezen dit jaar voor een hoogtestage om zich voor te bereiden op hun grote ronde. Zo zei Frans Maassen, de ploegleider van Roglic, dat de Sloveen "frisheid" wil opbouwen op stage en dus 2 maanden geen wedstrijd meer zal rijden na Luik-Bastenaken-Luik. "Het is niet onlogisch dat renners nu van het competitietoneel verdwijnen op zoek naar "frisheid"", legt Van Den Bosch uit. " Renners kiezen steeds vaker voor een langere hoogtestage van 3 of 4 weken."

"Twee maanden is ook geen overbodige luxe in het geval van Roglic. Je moet sowieso al fris aan een hoogtestage beginnen én de hoogtestage rendeert pas 2 weken na afloop. Dit betekent sowieso al dat de renner per definitie 6 of 7 weken uit competitie moet."

Zo kan je echt iemand in topvorm afleveren op het juiste moment.

Paul Van Den Bosch, Energy Lab

"Op stage kan je dan met je vermogensmeter meten welke tol je inspanningen dag na dag vergen. Die waarden worden dan keurig ingebouwd in een trainingsschema. Zo kan je elke training opnieuw voor 100% laten renderen."

"Je kan dus heel hard trainen, maar tegelijkertijd ook frisser blijven. Zo kan je echt iemand in topvorm afleveren op het juiste moment. Het begin van de Tour bijvoorbeeld."

4. "Mentale frisheid wordt (te) vaak over het hoofd gezien"

“Frisheid” is dus belangrijk, maar niet enkel het lichaam telt. "Frisheid is enerzijds fysiek, maar anderzijds ook een mentale kwestie. Ook dat heb je beter in de hand op een trainingsstage", aldus Van Den Bosch. "Van renners van het kaliber Roglic en Pogacar wordt verwacht dat ze presteren overal waar ze aan de start staan. Dan kan je er niet van uitgaan dat ze mentaal fris aan de start van hun Tour staan."

Op training moet je niet steeds beter zijn dan al je tegenstanders Paul Van Den Bosch, Energy Lab