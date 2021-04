Kompany voor cruciale match: "Kan moeilijk inschatten of de ploeg stress heeft"

"We werken niet anders toe naar komende wedstrijd"

"We werken deze week niet echt anders toe naar de wedstrijd", gaat hij verder. "Met mijn ervaring probeer ik een soort van bubbel te creëren waarin we toeleven naar ons doel. We focussen ons op de kwaliteit en de intensiteit van de trainingen en we vertrouwen op iedereen van de ploeg en de staf."

"Er zijn geen nieuwe geblesseerden", opende een ontspannen oefenmeester van Anderlecht op zijn persbabbel. "Of dat geluk is? Als het goed gaat, dan hebben we volgens jullie geluk, en als het slecht gaat, dan zijn er vele oorzaken."

Met een zege of een gelijkspel kan Anderlecht zich zondag plaatsen voor de Champions' play-offs, waarin de beste vier ploegen strijden om de Europese knikkers. Bij een verlies is het afhankelijk van het resultaat van concurrent Oostende, dat op hetzelfde tijdstip moet winnen van Cercle Brugge.

"Ik vrees niet, want angst kan je overbrengen op je groep"

Voor veel spelers van het jonge Anderlecht wordt de wedstrijd op STVV wellicht een van de belangrijkste uit hun carrière. De logische vraag luidt dan of er stress heerst. "Dat kan ik moeilijk inschatten", geeft Kompany toe. "Ik probeer ervoor te zorgen dat we zo ontspannen mogelijk naar die wedstrijd toeleven."

"Ik ben heel rustig, dat is mijn manier van leven en dat probeer ik over te dragen op de groep. Me omringen met mijn dierbaren en goedgeluimd mijn bed inkruipen, zo bereidde ik me voor op grote wedstrijden. Ik heb geen vrees, want angst kan je overbrengen op je groep."

Is het vertrouwen gestegen na de zeges in de toppers tegen Antwerp en Club Brugge? "Ik hou me weg van zo'n uitspraken. Wij gaan gewoon voetballen. Laat ons maar op het veld bewijzen of we vertrouwen hebben of niet."



Ook aan de speelstijl zal Kompany niet meer sleutelen. "Zoals men vaak zegt, is de aanval de beste verdediging. Ondanks onze uitstekende verdediging zullen we nooit een ploeg van het lage blok zijn. Onze sterkte is om een constante druk uit te oefenen, dan gaan we dat nu niet beginnen veranderen. Dat zou als coach een jeugdzonde zijn."