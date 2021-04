Julian Alaphilippe voor Gold Race: "Het zal wat weg hebben van een WK"

Over zijn vormpeil maakt Alaphilippe zich geen zorgen. "Ik heb er bewust voor gekozen om even de voet van het gaspedaal te halen. Ik voel me nu prima", klinkt het. "Ik zal klaar zijn voor wat nu komt. Ik heb er in elk geval alles aan gedaan."

"Het was een goede beslissing om na de Ronde een rustperiode in te lassen, in plaats van hard te blijven werken", vertelt de Fransman. "In Spanje heb ik in goeie omstandigheden kunnen trainen."

Na de Ronde van Vlaanderen ging de riem er even af bij Julian Alaphilippe. De wereldkampioen deed een korte stage in het zuiden van Spanje en vond tussendoor ook nog de tijd om zijn contract bij Deceuninck-Quick Step te verlengen.

In de laatste editie van de Amstel Gold Race in 2019 werd Alaphilippe 4e, zijn beste resultaat. Nu wacht de renners een heel andere omloop, met onder meer 12 keer de Cauberg. "Het zal nog nerveuzer zijn dan anders", is de conclusie van de Fransman na de verkenning.

"Er zal veel minder tijd zijn om te recupereren, dus het wordt nog belangrijker om je goed te plaatsen. Met al die plaatselijke rondes zal het wat weg hebben van een WK, maar daar houd ik wel van."

Alaphilippe krijgt in Nederland steun van onder meer Mauri Vansevenant. "Mauri was heel sterk in het Baskenland. We weten dat hij dit kan, dat heeft hij vorig jaar ook al getoond in de Waalse Pijl", zegt de wereldkampioen, die Van Aert en Pidcock in de gaten zal houden. "Als je Pidcock zag in de Brabantse Pijl dan weet je dat hij ook de Amstel Gold Race kan winnen."