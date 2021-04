Jasper Philipsen haalt eindelijk zijn gram in de Ronde van Turkije

Met Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauzen Wallonie-Bruxelles) glipte een Belg mee in de vlucht van de dag. Vijf avonturiers die onder een brandende Turkse zon hoopten uit de greep van het sprintpeloton te blijven.

Maar op de laatste beklimming van de dag was het vluchterslied uitgezongen. De treintjes konden opnieuw op de sporen voor een massasprint richting Marmaris.

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), al goed voor 3 sprintzeges in Turkije, leek ideaal geplaatst in het wiel van Fabio Jakobsen. Maar dat was buiten Jasper Philipsen gerekend.

Philipsen, in Turkije telkens de ongelukkige 2e achter Cavendish, wachtte nu iets langer om zijn lont aan te steken. Mét succes: heel nipt hield hij ervaren rot André Greipel af. Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team) hield Cavendish nog van het podium.