Foden ontslaat socialemediateam na uitdagende tweet, CR7 ging hem vooraf

Manchester City plaatste zich woensdag voor het eerst in 5 jaar voor de halve finales van de Champions League. Het klopte Borussia Dortmund en mag zich zo opmaken voor de dubbele confrontatie met PSG.

Phil Foden had met 2 doelpunten een belangrijk aandeel in de kwalificatie. Zijn prestatie verleidde het socialemediateam achter Foden om PSG-ster Kylian Mbappé, de tegenstander in de halve finales, al wat uit te dagen. "Kylian Mbappé, ben je klaar", stond er te lezen in de tweet.

Foden was niet te spreken over de tweet en haalde hem snel weer offline. Dat was echter niet genoeg voor de 20-jarige Engelsman. Foden ontsloeg vandaag zijn socialemediateam.