Aagje Vanwalleghem: "Opgelucht door excuses, maar dit is slechts een begin"

"Excuses zijn enorme stap in herstelproces"

Aagje Vanwalleghem, de voormalige topturnster die destijds mee het debat opende rond het mentale en fysieke misbruik in de turnwereld, reageert met gemengde gevoelens na het eindrapport van de onderzoekscommissie.

"We zijn allemaal vooral opgelucht dat er excuses zijn gekomen vanuit Gymfed en de trainers", vertelt ze aan Sporza. "Dat is toch een enorme stap in het herstelproces van de vele (ex-)gymnastes. De fouten zijn nu ook officieel erkend. Sommige gymnastes zullen het hoofdstuk nu kunnen afsluiten."

"Maar ik weet dat voor andere gymnastes die excuses niet volstaan. Zij hebben vragen bij de oprechtheid ervan. Maar zoals Minister Weyts vertelde, er is nu altijd een opening om naar het Vlaamse Sporttribunaal te stappen. Sommigen denken erover na om die stap te zetten."

Vanwalleghem stond mee op de barricade tegen het misbruik in de turnsport.

"Tevreden met erkenning, maar het is nog niet afgelopen"

Uit het rapport werd duidelijk dat de veelbesproken coaches, waaronder Marjorie Heuls en Yves Kieffer, niet moeten opstappen. Wat denkt Vanwalleghem daarover? "Het belangrijkste is dat de nieuwe aanbevelingen worden opgevolgd. Een eventueel vertrek van de coaches hangt van die opvolging af, daar moet Gymfed op toekijken."

"Voor mij is het allemaal alvast nog niet gedaan, het is slechts een begin. Ik ben heel tevreden met de excuses en de erkenning, maar natuurlijk is het niet zomaar afgelopen. Maandenlang droegen we het gevoel niet geloofd te worden, dat was toch pijnlijk."

Een van de opvallendste aanbevelingen was het verhogen van de olympische leeftijd voor gymnasten, van 16 naar 18 jaar. "Dat zouden we allemaal een heel goede zaak vinden. Dat geeft de jonge gymnasten, die vaak nog kind zijn, meer tijd zich te ontplooien. Anderzijds, gymnastiek is ook wel een sport waarin men vroeg rijp is. Maar ikzelf zou het alvast een goede zaak vinden."

De twee veelbesproken coaches, Yves Kieffer en Marjorie Heuls.

"Als Derwael straks goud pakt in Tokio, dan juich ik mee"

In het rapport staat dat er sinds 2018 wel een ommeslag is gemaakt. "Ik ben ervan overtuigd dat het de laatste jaren beter is geweest dan in het begin van de jaren 2000 en 2010. Maar ik heb veel mensen gehoord die vandaag nog in de sport zitten en ik weet dat er ook vandaag nog problemen zijn", vertelt Vanwalleghem. Ondertussen zijn er zowat twee kampen gevormd: de ex-gymnastes, die het gedrag van vroeger veroordelen, en de huidige gymnastes, die hun coaches verdedigen. "Ikzelf sta ook volledig achter de huidige generatie gymnastes. Die ongelukkige tweespalt die er gekomen is, is het resultaat van het beleid van Gymfed."

Als Nina Derwael straks goud zou pakken in Tokio, juicht Vanwalleghem dan mee? "Jazeker, want de turnsport ligt me nog heel na aan het hart. De situatie die zich de afgelopen maanden gevormd heeft, doet niets weg aan Derwaels talent en het harde werk dat ze ervoor leverde."

"Haar mening over het grensoverschrijdende gedrag in het turnen? Dat zegt zij als persoon, maar dat zegt niets over haar als turnster. Het is gewoon spijtig geweest dat heel de zaak zich zo dicht bij de Spelen ontwikkeld heeft."