"Ga eruit halen wat er nog in zit en zondagavond drink ik een pintje"

Volgens de poll op onze website zijn ploegmaats Wout van Aert en Primoz Roglic zondag de grote favorieten in de Amstel Gold Race. "Mooi, dan hebben we samen zo'n 50% kans om de koers te winnen", glimlacht Van Aert.

"Ik weet niet of ik de grote favoriet ben, maar ik ben wel een van de kanshebbers. In de Amstel Gold Race doen er traditioneel veel "nieuwe" renners mee, dan is het wat moeilijker om favorieten aan te duiden."

"Primoz en ik vullen elkaar goed aan. Hij zal het meer moeten hebben van een aanval. Wordt er gesprint, dan zullen we eerder mijn kaart trekken. Ik heb vanaf afstand gezien hoe goed hij in vorm is. We zijn allebei kopman en we begrijpen elkaar goed. Op dat vlak verwacht ik zeker geen problemen."