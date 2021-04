Zwift-kampioen schittert in Ronde van Turkije: "Echt verrast zijn we niet"

De Australiër Jay Vine is een sprookje aan het schrijven in de wielerwereld. Vorig jaar won hij een profcontract bij Alpecin-Fenix na een competitie op Zwift. "Het is ongelooflijk dat een renner die niet op de radar stond van profteams 2e wordt op zijn 5e koersdag", zegt Philip Roodhooft.

Philip Roodhooft: "Koersen op rollen is geweldig eerlijk"

109.000 fietsers schreven zich vorig jaar in voor de Zwift Academy. Hun droom: een profcontract in de wacht slepen bij Alpecin-Fenix en ploegmaat worden van Mathieu van der Poel. Jay Vine schopte het tot bij de 5 finalisten, die onder andere een tijdrit op Zwift voor de wielen geschoven gekregen, de beklimming van de Alpe du Zwift en een puntenkoers. "Jay kwam er het best uit. Hij trapte heel goede waardes, zijn wattages per kilogram sprongen eruit. Hij heeft een echt klimmersprofiel", vertelt Philip Roodhooft. "Koersen op rollen is geweldig eerlijk. De kwaliteiten van renners zijn heel goed meetbaar op een online wedstrijdplatform zoals Zwift. Maar de grote vraag was: Hoe vertaalt zich dat op de weg?" Vine veegde dat vraagteken vandaag weg: hij eindigde 2e in de koninginnenrit van de Ronde van Turkije na de Spanjaard Diaz. "Echt verrast waren we niet. We hadden op zijn minst een opvallende prestatie van hem verwacht in Turkije."

Het was een slotklim waarbij tactiek en ploegenspel geen rol speelden. Dan wordt het iets dat op Zwift lijkt: wattages produceren. Philip Roodhooft

"Het is wel ongelooflijk dat Vine meteen zijn kans op zo'n manier grijpt", zegt Roodhooft. "Geen enkele ploeg had het idee om hem een profcontract te geven. Zonder de Zwift Academy was Vine geen prof geworden. Het is wel bijzonder dat hij dan 2e wordt op zijn 5e wedstrijddag." "De slotklim vandaag was er wel eentje waarbij tactiek en ploegenspel geen rol spelen. Dan wordt het iets dat op Zwift lijkt: wattages produceren. Daarom hadden we Vine wel vooraan verwacht."

Jay Vine verdiende zijn profcontract door te zwoegen op Zwift.

"Een week geleden pas zijn ploegmaten ontmoet"

Vine is een 25-jarige Australiër, die voor de Ronde van Turkije nog nooit een koers op Europese bodem had gereden. "Een week geleden heeft hij trouwens pas voor het eerst zijn ploegmaten gezien. Hij kon de stages deze winter niet bijwonen door zijn visumaanvraag en de coronamaatregelen." Met Vine lijkt Alpecin-Fenix in elk geval een veelbelovende klimmer te hebben. "Maar we zullen op basis van deze prestatie in Turkije niet zeggen dat hij de Giro moet rijden."

"Voor Jay is het allemaal nog nieuw. Het is een ontdekkingstocht, zowel voor ons als voor hem." "We willen hem vooral een mooi programma laten afwerken. Dat is ons doel met de Zwift Academy. Dat de winnaar een volwaardig lid is van ons team en de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen."

Jay Vine (links) is een klimmerstype: groot en licht.

"Virtueel kan een aanvulling zijn, ook voor de scouting"