Yves Lampaert: "Regels over bidons zijn goed, want sommigen snappen het niet"

In de Ronde van Vlaanderen was er nog veel heisa nadat Michael Schär gediskwalificeerd werd omdat hij zijn drinkbus buiten de toegestane zone had weggegooid. De Zwitser deed dat nota bene met goeie bedoelingen, want hij wierp zijn bidon naar een gelukkige jonge toeschouwer langs de weg.

Intussen heeft de Internationale Wielerunie UCI het reglement lichtjes versoepeld: wanneer een renner zijn drinkbus weggooit waar het niet mag, volgt in eerste instantie een boete en dan pas de uitsluiting.

"Dat vind ik op zich niet slecht", reageert José De Cauwer in Extra Time Koers. "Ik snap dat er iets moest gebeuren, maar het was een beetje te cru gesteld. Nu heeft men een oplossing gezocht om het logischer te maken."

Yves Lampaert pikt in. "Het is wel goed dat er regels zijn, want ik heb in het peloton al dingen gezien die ferm over de schreef zijn. In Kuurne-Brussel-Kuurne gooide een renner van in het midden van het peloton een drinkbus de lucht in, recht in het gezicht van een vrouw die langs de kant stond."

"Er moeten echt regels zijn, want er zijn altijd cowboys in het peloton die het echt niet snappen."