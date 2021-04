Vandenbempt: "Hou mijn hart vast voor Real Madrid tegen Chelsea"

De teerlingen in de kwartfinales van de Champions League zijn geworpen. Omdat het nu al uitkijken is naar wat er komt over minder dan twee weken, schat Peter Vandenbempt de kansen in. "Manchester City en Real Madrid zijn de favorieten voor de finale."

"De flanken van Bayern brachten te weinig"

De dubbele confrontatie tussen Bayern München en PSG was een lust voor het oog van voetballiefhebbers. Elk op hun manier verzorgden beide clubs het spektakel. "De kwalificatie voor PSG is zeker niet onterecht, maar wel gelukkig", vindt Peter Vandenbempt. "Vooral omdat in de heenmatch de kans- en krachtenverhouding heel groot was. Hoe Bayern daar PSG overspeelde, was niet normaal: spektakel, tempo, volume. Adembenemend gewoon." "De manier waarop PSG het aanpakte in de terugmatch was ook heel goed. En we zagen opnieuw de allerbeste Neymar. PSG overleefde uiteindelijk vrij makkelijk." "Ook wel omdat Bayern toch net iets minder druk kon ontwikkelen. Omdat Kimmich - waar ik grote fan van ben - wat minder was. Hij leek nerveus. Omdat de flanken ook te weinig brachten." "Dat laatste viel me op. Sané wordt toch gezien als een supertalent? Maar wat kwam ervan als hij de bal had? En de trainer had weinig wisselmogelijkheden. Op de bank zitten dan namen als Zaiser en Stanisic." Mogen we zeggen dat het wel gelukt was als Bayern had kunnen rekenen op Lewandowski? "Ik denk het wel, al is het makkelijk zo een stelling te poneren, die nooit bewezen kan worden. Choupo-Moting deed het goed en scoorde twee keer, maar hij weegt minder en is minder betrokken in het samenspel."

City favoriet in El Cashico?

PSG mag zich opladen voor een clash met Manchester City, dat na 3 mislukte pogingen op een rij eindelijk in de halve finales zit. Op het internet circuleerden al bijnamen voor die match: El Cashico of El Plastico, omdat beide teams succes boeken bij gratie van vele oliedollars uit het Midden-Oosten. "Dat er regels zijn overtreden is overduidelijk en kwalijk. Het was aan de UEFA om daarvoor straffen uit te delen en dat is niet gebeurd. De bazan van de UEFA - of sommige toch - zullen nu ongemakkelijk slikken met deze ploegen in de halve finales." "Maar eens de spelers klaar staan op het veld, dan maak ik daar abstractie van. Dan zie ik twee fantastische elftallen. Beide teams zijn van nature comfortabel aan de bal. PSG werd door Bayern versmacht en kon zo niet op balbezit spelen, de vraag is of City daar ook toe in staat zal zijn."

PSG en City zijn van nature comfortabel aan de bal. PSG werd door Bayern versmacht en kon zo niet op balbezit spelen, de vraag is of City daar ook toe in staat zal zijn.

"City is voor mij wel favoriet. Dat zeg ik vooral op basis van het afzien van PSG tegen Bayern en minder op basis van de dominantie van City. De ploeg van Guardiola verdedigt wel veel beter dan Bayern."

Toen de clubs van trainers Pochettino en Guardiola elkaar troffen in de kwartfinales van de Champions League in 2019 leverde dat groot spektakel op. Tottenham klopte City na een nagelbijter in de terugmatch: 4-3.

"In elke andere sport had City doorgestoten. Tottenham vond ik dat jaar de meest gelukkige finalist van de Champions League in 10 jaar, maar je moet Pochettino ook credits geven. Tottenham bereikte de finale door een tactische ingreep van de trainer tegen Ajax. Op de inbreng van de grote Llorente had Ajax geen enkel antwoord."

"Hou mijn hart vast voor Real - Chelsea"