Uw gids voor slotspeeldag: wat zijn de scenario's voor Play-off 1 en 2? En wie zakt?

Play-off 1: Anderlecht of KV Oostende

Play-off 2: met 6 voor 3 plekken

De troostprijs voor Anderlecht of Oostende: Play-off 2. Voor de resterende drie plekjes gaat het zowaar nog tussen zes clubs. De slotspeeldag belooft op dat vlak razendspannend te worden.

Beerschot en Standard tellen beiden 47 punten. De winnaar van de onderlinge confrontatie is zeker van Play-off 2. Ook voor de winnaar van het duel Zulte Waregem - AA Gent (beiden 46 punten) geldt die beloning.

En bij een gelijkspel in één van die duels? Dan wordt het wellicht rekenen. Want ook KV Mechelen (45 punten, naar Kortrijk) en OH Leuven (45 punten, thuis tegen Waasland-Beveren) zijn nog in de running voor een plek in de top 8.