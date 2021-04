Uw gids voor slotdag: de scenario's voor de play-offs? En wie zakt?

Champions' play-offs: Anderlecht of KV Oostende

Europe play-offs: met 6 voor 3 plekken

En bij een gelijkspel in één van die duels? Dan wordt het wellicht rekenen. Want ook KV Mechelen (45 punten, naar Kortrijk) en OH Leuven (45 punten, thuis tegen Waasland-Beveren) zijn nog in de running voor een plek in de top 8.

Degradatie: Waasland-Beveren of Moeskroen

Flikken de ontsnappingskoningen het opnieuw? Voor het zoveelste jaar bengelt het zwaard van Damocles boven de Freethiel.

De opdracht voor Waasland-Beveren is even moeilijk als simpel: het moet winnen bij OH Leuven én Moeskroen moet verliezen op Club Brugge om de rechtstreekse degradatie naar 1B te ontvluchten. Als dat lukt, is Moeskroen de pineut.

Wie het haalt, is nog niet verzekerd van een nieuw verblijf in 1A. De nummer 17 speelt in mei immers nog barrages tegen Seraing, de nummer 2 van 1B.