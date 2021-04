Tsjechische kabinetschef hekelt straf Kudela (die EK zou missen): "Geen bewijs van racisme"

"Ik wil benadrukken dat de beschuldigingen van racisme niet bewezen zijn. Zelfs een UEFA-inspecteur vroeg zich af of Ondrej Kudela de racistische opmerking maakte", schreef Vladimir Mynar, kabinetschef van de Tsjechische president Milos Zeman, in een brief aan de UEFA.



"Je hebt een respectabele man veroordeeld zonder het minste bewijs, alleen om te reageren op de kwade doelen van een kleine groep activisten en een club die niet in staat is om op het veld te winnen", vervolgde Mynar, die een aanhanger is van Slavia Praag, zijn betoog.



"In jouw handen is de strijd tegen racisme veranderd in (...) hypocrisie, positieve discriminatie en een belachelijke buiging voor dwaze neigingen", ging de Tsjechische kabinetschef verder.

Hij voegde er nog aan toe dat president Zeman zijn medeleven betuigde aan alle Tsjechen die teleurgesteld waren door deze beslissing.