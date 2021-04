Rel rond seksfeestjes van Donk bij Galatasaray? "Berichtgeving is verzonnen"

Cengiz had begin deze week met de clubleiding een bijeenkomst, waarbij ook trainer Fatih Terim aanschoof. Onderwerp van gesprek was het uitblijven van successen. De laatste 6 duels leverden slechts 1 overwinning op.

Op Galatasaray-TV haalde Cengiz uit naar zijn spelers. "Ze moeten hun nederigheid en hun eer niet vergeten", zei de Turkse voorzitter. "Ze zouden moeten vechten tot hun dood. Waarom doen onze voetballers dat niet?"

De uitlatingen van de voorzitter vielen niet in goede aarde bij de spelers. Maar het bleef niet alleen bij deze verbale aanval. De voorzitter uitte in de meeting met Terim meer verwijten aan het adres van de spelers. Vooral Ryan Donk (ex-Club Brugge) moest het ontgelden.

"We zijn de seksfeestjes van Donk zat. De voetballers trainen niet goed. 's Avonds feestjes, 's morgens training. Ze presteren elders beter", zou Cengiz volgens Fanatik hebben gezegd. En Terim zou in zijn ogen niet de man zijn om de spelers in het gareel te houden.



Vanavond reageerde Galatasaray woedend op de berichtgeving. "Compleet verzonnen en pure laster", zegt de club over de citaten van preses Cengiz. De verspreiders van de berichten hebben een klacht aan hun been.