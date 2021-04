Perugia rekent niet meer op coach Vital Heynen in Italiaanse titelstrijd

Perugia vecht met Civitanova de Italiaanse titelstrijd uit en verloor deze week het eerste finaleduel.

Die nederlaag is hard aangekomen in Umbrië, waar Vital Heynen aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach bezig was.

Dat tweede jaar zal hij niet voltooien. Volgens La Gazzetta dello Sport is de scheiding geen complete verrassing.

De roze Italiaanse krant stelt dat de relatie tussen Heynen en zijn spelersgroep de jongste maanden steeds minder goed werd.

Perugia kende een complex seizoen door enkele coronabesmettingen en blessures. Heynen wordt opgevolgd door assistent Carmine Fontana.