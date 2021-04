Nibali is succesvol geopereerd: "De Giro-start halen? We weten hoe sterk hij is"

"Als Giro voor de deur staat, nemen we beslissing"

Komt de Giro in gevaar voor Nibali? "Het is moeilijk om nu al een voorspelling te maken. Veel zal afhangen van Vincenzo's gevoel en van de indicaties die we krijgen van de specialisten."

"Er zijn schroeven en een metalen plaatje geplaatst in de rechterpols van Vincenzo", zegt Emilio Magni (ploegdokter van Trek-Segafredo). "De operatie duurde een uur en is uitstekend verlopen."

Ploegmanager Luca Guercilena koestert hoop, maar predikt ook rust. "Het is belangrijk dat Vincenzo nu zoveel mogelijk kan rusten tijdens het herstelproces."

"Aan de start staan van de Giro (op 8 mei) is een lastige, maar geen onmogelijke uitdaging. Door de dagelijkse feedback van de artsen zullen we weten of dat doel bereikt kan worden."

"Als de Giro-start nadert, zullen we samen een beslissing nemen. We weten hoe sterk Vincenzo is, niet alleen op de fiets maar ook in zijn hoofd", besluit Guercilena.