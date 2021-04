Maxim Van Gils in Jonge Wolven: "Ploeg was beetje geschrokken van mijn resultaten in Catalonië"

Beluister de podcast met Maxim Van Gils

"Ploeg was beetje geschrokken in Ronde van Catalonië"

Kurt Van de Wouwer was zijn ploegleider bij de beloften. "Maxim is heel mondig, vrolijk en opgewekt én iemand met talent. Het is een goeie klimmer, maar ook vrij snel in de sprint. Er zit nog wat rek op en we verwachten iets van hem, maar we moeten eerst afwachten hoe hij de overstap naar de profs verteert."

Hij werd 11e in de openingsrit en eindigde als 10e in de voorlaatste etappe. Daarvoor kreeg hij ook waardering binnen de ploeg. "Ik denk wel dat ze een beetje geschrokken waren van mijn resultaten", zegt Van Gils aan Christophe Vandegoor in de podcast. "Het was een opsteker."

Maxim Van Gils is een van de exponenten van het Belgische klimtalent tussen de jongeren. De renner van Lotto-Soudal combineert dat met een snedige sprint. Het bleef wat onder de radar door de ritzeges van zijn ploegmaats Kron en De Gendt, maar Van Gils toonde zich bij zijn profdebuut in Catalonië.

In een rit in Catalonië kwam ik even in aanraking met Valverde. Ik schrok even, maar hij was heel vriendelijk.

In de Ronde van Catalonië liep die overgang redelijk gesmeerd. "Ik was best zenuwachtig voor mijn profdebuut", vertelt Van Gils. "Mijn kamergenoot Harm Vanhoucke moest er een beetje mee lachen. In een rit kwam ik even in aanraking met Valverde. Ik schrok even, maar hij was heel vriendelijk."



Waar wil Van Gils ooit geraken? "Ik hoop dat ik alles uit mijn carrière zal halen en dat ik later kan zeggen dat ik een mooie overwinning heb behaald. Ik wil bijvoorbeeld zo ver mogelijk proberen te geraken in de Ardennenklassiekers. Die wedstrijden moeten me liggen."



"Bij de beloften lag het hooggebergte me ook, maar ik heb het bij de profs nog niet gedaan. Om daar echt uit te pakken, moet je een superster zijn. Maar met mijn generatie zal dat moeilijk zijn met jongens als Bernal en Pogacar." De komende dagen mag Van Gils normaal starten in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.